『西川 (Nishikawa) ボックスシーツ シングル ウェッジウッド ワイルドストロベリー 綿100% 日本製 ホワイト PK086006【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 03時 31分に出品され03月20日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) ボックスシーツ シングル ウェッジウッド ワイルドストロベリー 綿100% 日本製 ホワイト PK086006



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。