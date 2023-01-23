『Sabaj Da3 ポータブル ヘッドホンアンプ ハイレゾ対応/バランス出力・アンバランス出力付き DSD512 USB DAC【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 09時 14分に出品され03月28日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sabaj Da3 ポータブル ヘッドホンアンプ ハイレゾ対応/バランス出力・アンバランス出力付き DSD512 USB DAC



【商品説明】

・0.96インチのOLEDディスプレイでは、操作するのが一目瞭然だ！ 特別に設計されたヘッドフォン出力ジャック：3.5mm UNBALと2.5mm BAL。

・データを接収することでは、第2世代のXMOSプログラムを使って、pcmサンプリングレートは最大32bit／768khzまでをサポ-トし、DSD512もサポ-トできます!

・バランスが完全に得られる設計で、2つの米国ESS会社の高品質DACチップを使って、高ビットレートでデジタル処理がサポートでき、超高ダイナミックレンジ、ハイ・パワーのヘッドホンアンプの電気回路を内蔵し、音のゆがみがきわめて少なくて、もっと良い音を再生することができます。2つのDACに加えて



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。