『リーバイス ワーカーシャツ JACKSON WORKER ウエスタンシャツ メンズ TYRONE HUCKLEBERRY (日本サイズM相当【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 17時 38分に出品され03月31日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,533円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リーバイス ワーカーシャツ JACKSON WORKER ウエスタンシャツ メンズ TYRONE HUCKLEBERRY (日本サイズM相当



【商品説明】

・オーバーサイズシルエット

・メイン素材: 100% 綿

・素材構成: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 34.10 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ リーバイス

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