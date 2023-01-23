『ステファンジョセフ 男の子用シャークGO-GOキャリーケース，キャリーバッグ，スーツケース，トランク，サメ 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 56分に出品され04月06日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ステファンジョセフ 男の子用シャークGO-GOキャリーケース，キャリーバッグ，スーツケース，トランク，サメ 並行輸入品
【商品説明】
・Stephen Joseph（ステファンジョセフ）
・“ステファンジョセフ(Stephen Joseph)”からキャリーケースがデビューしました
・ビビッドカラーのブルー＆黄緑と男の子が大好きなさめさんの迫力デザインで仕上がったCOOLなキャリーバッグです。
・アメリカ並行輸入品
・本体サイズ：H46.5xW36XD18cm(取っ手を伸ばした最長時の高さ：約84cm)重さ:約1180g
【サイズ】
高さ : 17.80 cm
横幅 : 30.30 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8530
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落札価格8530円
300 入札履歴
終了
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