『ステファンジョセフ 男の子用シャークGO-GOキャリーケース，キャリーバッグ，スーツケース，トランク，サメ 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 56分に出品され04月06日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,530円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ステファンジョセフ 男の子用シャークGO-GOキャリーケース，キャリーバッグ，スーツケース，トランク，サメ 並行輸入品



【商品説明】

・Stephen Joseph（ステファンジョセフ）

・“ステファンジョセフ(Stephen Joseph)”からキャリーケースがデビューしました

・ビビッドカラーのブルー＆黄緑と男の子が大好きなさめさんの迫力デザインで仕上がったCOOLなキャリーバッグです。

・アメリカ並行輸入品

・本体サイズ：H46.5xW36XD18cm(取っ手を伸ばした最長時の高さ：約84cm)重さ:約1180g



【サイズ】

高さ : 17.80 cm

横幅 : 30.30 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。