『TKS デジタルサイネージ 4K リピート再生 PPT PDF再生 字幕プレーヤー 画面回転対応 HDMI、AV自動認識 SDカード・USB【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 07分に出品され03月20日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TKS デジタルサイネージ 4K リピート再生 PPT PDF再生 字幕プレーヤー 画面回転対応 HDMI、AV自動認識 SDカード・USB



【商品説明】

・インターフェース：HDMI2.0、OPTICAL(光）、AVビデオ信号、RJ-45、USBポートX2、microSDカードスロット

・付属品：本体、HDMIケーブル、RCA映像ケーブル、リモコン、電源アダプタ

・本体サイズ：約10CM*10CM*1.9CM

・解像度：3840*2160@60HZ（横向き）1080*1920（縦向き）



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。