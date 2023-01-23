『TKS デジタルサイネージ 4K リピート再生 PPT PDF再生 字幕プレーヤー 画面回転対応 HDMI、AV自動認識 SDカード・USB【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 09時 07分に出品され03月20日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TKS デジタルサイネージ 4K リピート再生 PPT PDF再生 字幕プレーヤー 画面回転対応 HDMI、AV自動認識 SDカード・USB
【商品説明】
・インターフェース：HDMI2.0、OPTICAL(光）、AVビデオ信号、RJ-45、USBポートX2、microSDカードスロット
・付属品：本体、HDMIケーブル、RCA映像ケーブル、リモコン、電源アダプタ
・本体サイズ：約10CM*10CM*1.9CM
・解像度：3840*2160@60HZ（横向き）1080*1920（縦向き）
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8526円
374 入札履歴
終了
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