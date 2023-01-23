『僕のヒーローアカデミア 12インチ デラックス フィギュア/緑谷 出久【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 08時 39分に出品され03月18日 08時 39分に終了予定です。即決価格は8,526円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 僕のヒーローアカデミア 12インチ デラックス フィギュア/緑谷 出久 ブランド名 マクファーレン(McFarlane) 商品コメント Hyper detailed 12” scale figure from the Anime My Hero Academia

Izuku Midoriya is in his ‘Gamma’ upgraded hero suit which features his improved bracers and iron soled shoes

Featured in his iconic ‘Shoot Style’ attack form， being wrapped in lightning from his quirk ‘One for All’

Showcased in My Hero Academia themed window box packaging

Collect all McFarlane Toys My Hero Academia Action Figures! Figures Sold Separately 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ゲーム・おもちゃ ゲーム、おもちゃ おもちゃ 人形 その他人形

JANコード/ISBNコード 0787926108767

商品コード YS0000046037469771