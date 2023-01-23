『スポーツネックレス エルグ シナプスZERO (黒×銀） M49cm メンズ レディース 野球 テニス ゴルフ マラソン 卓球 ジム バラン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 47分に出品され03月30日 04時 47分に終了予定です。即決価格は8,525円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スポーツネックレス エルグ シナプスZERO (黒×銀） M49cm メンズ レディース 野球 テニス ゴルフ マラソン 卓球 ジム バラン



【商品説明】

・サイズ：長さ45cm カラー：【ループ】ブラック【アタッチメント】シルバー

・スポーツに、生活に、すべての基本はボディーバランス。野球、サッカー、ゴルフ、テニスなどスポーツには欠かせない体幹アップをサポートします。ダーツやボーリング、フィッシングなどにもお勧めです。

・バランス系スポーツネックレスのTOPブランド『エルグ』 【日本製】

・水に強く軽量な三井化学製エラストマーをループ本体に採用、あらゆるスポーツシーンに適応。

・素材：【ループ】エラストマー 【アタッチメント】アルミ合金（アルマイト仕上げ）、ネオジム



【サイズ】

高さ : 1.50 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。