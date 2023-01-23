『ペット ドライヤー 犬 安心の日本規格！ PSE取得商品 ブロワー「冷風-温風 無段階速度制御」犬用ドライヤー ペット用ドライヤー送風機 3つノズル付き 騒音低減【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 17分に出品され04月22日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,516円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ペットドライヤー】ペットドライヤーを使用すると、以下の問題が完全に改善されます。

1入浴後に髪を乾かさないと、ペットが風邪をひきます。

2真菌感染症によって引き起こされる皮膚病。

3髪の毛には長時間水分が含まれているため、ペットの髪は酸化して黄色になります。

【特殊な設計】：手提げ設計、便利です。ホースタンクが付いていますので、収納できます、保管しやすいです。 2層フィルタシステムは、不純物をフィルタリングし、モーターをより効果的に保護し、騒音を低減します。

【風速?温度無段階調節】：温度は20-60まで調整でき、四季も使えます。無極変速ボタン、風速30-70M/Sは調整可能で、小型犬や大型犬に対する希望の風速に調整できます。

【厚手の金属外殻と消音内筒】：ペットを驚かせないように、騒音低減、断熱する機能があります。抗酸化、高温に耐えホースの手持ち部分に4.5mの複合断熱カバを追加し、使用時の手触りがより快適です。

【強いブロー力】：ブロー力は780G（±5%）に達し、伝統的なドライヤーをはるかに超え、アップグレードした後、より低消費と高効率になります。