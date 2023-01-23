『Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 00時 10分に出品され04月10日 00時 10分に終了予定です。即決価格は8,510円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビリヤード
【商品名】
Mezz (メッヅ) キューケース MO-11Y 1バット 1シャフト MK-MO11Y
【商品説明】
・MO-11Y
・ショートポケット : 8.5×7×3.5cm
・バットエンドからの挿入 : 可能
・収納本数 : 1B1S(バット1本 シャフト1本)
・本体サイズ :83×7.5×5cm
・素材 : 合皮
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 84.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
セラーコードX017SLG5QG
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落札価格8510円
112 入札履歴
終了
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