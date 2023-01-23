『デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 03分に出品され03月12日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 40L PCポケット 再起反射 シンプル スポーツ BLK



【商品説明】



CMR-X096XN4LQ1

【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 45.50 cm

奥行 : 58.20 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。