『petsfit 折りたたみサークル 八角形 プレイサークル 犬猫兼用 猫の分娩室 メッシュ 屋根付き 屋内 屋外 収納バッグ付き M/L ピ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 37分に出品され03月03日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Petsfit」より引用"



【商品名】

petsfit 折りたたみサークル 八角形 プレイサークル 犬猫兼用 猫の分娩室 メッシュ 屋根付き 屋内 屋外 収納バッグ付き M/L ピ



【商品説明】

・場所：屋内に置いてはもちろん、室外にペット関連のアウトドアの場合にも旅行にも帰省時の屋内にもペットサークルとして使います。

・安全：飛び出し防止のメッシュ屋根付きますので、ペットはサークルから飛び出すの心配はいりません。屋根はファスナーで取り外し可能！使用しない時ははずしておけます。

・折りたたみ式：本体サイズ (幅X奥行X高さ) :92*92*53cm。折りたたみ式のペットサークルなので、収納場所にも困ることがありません。急な来客時などにすぐに折り畳むことができて便利です。

・持ち運び便利：畳めばコンパクトだから、収納に困らな



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 39.80 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。