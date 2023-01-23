『Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 58分に出品され03月26日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,506円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品
【商品説明】
・スクエア（マス）サイズ：約 50 mm
・チェス盤サイズ：約 45 x 45 x 1.3 cm
・材質：クルミ（Walnut）、カエデ（Maple）
・裏面四隅にゴム製の滑り止め付き。ランク、ファイルの表記あり
・製法：寄木細工（Inlay）、光沢仕上げ
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 47.80 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Bezier Games ワン・ウィーク究極の狼のおもちゃ
¥ 8506
Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品
¥ 8506
イスタンブル： ビッグボックスボードゲーム
¥ 8506
ビックリマン 悪魔VS天使 人生ゲーム
¥ 8506
The Broken Token 拡張アップグレード テラフォーミング火星対応
¥ 8506
アルケミスト 完全日本語版
¥ 8506
ポーランド製 ハンドメイド・チェスセット Wegiel Chess Tournament No.4 （トーナメント No.4）日本正規品 木
¥ 8506
マグレヴ・メトロ 日本語版
¥ 8506
イスタンブル： ビッグボックスボードゲーム
¥ 8506
Amatolo ストーンダイス 7個セット ハンドメイド RPGサイコロ ダンジョンズ&ドラゴン用 天然宝石製 ピンクのトレイ付き (A19
¥ 8506
マグレヴ・メトロ 日本語版
¥ 8506
イスタンブル： ビッグボックスボードゲーム
¥ 8506
アルケミスト 完全日本語版
¥ 8506
ポーランド製 ハンドメイド・チェスセット Wegiel Chess Tournament No.4 （トーナメント No.4）日本正規品 木
¥ 8506
アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム
¥ 8506
アークライト グルームヘイヴン スタートセット 獅子のあぎと 完全日本語版 (1-4人用 30×人数分 14才以上向け) ボードゲーム
¥ 8506
ニューゲームズオーダー 枯山水 新装版 23 x 7.2 x 32 cm 2-4人用
¥ 8506
Makers Anvil Ruined Town House 3Dプリント 卓上 RPG 風景 戦争 地形 28mmミニチュア用 並行輸入
¥ 8506
落札価格8506円
401 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！