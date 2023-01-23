『RUDYPROJECT サングラスアクセサリー カットライン クロマティック フルカスタム キット グレイ/ゴールド/グレイブラック テンプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 56分に出品され03月31日 15時 56分に終了予定です。即決価格は8,499円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RUDYPROJECT サングラスアクセサリー カットライン クロマティック フルカスタム キット グレイ/ゴールド/グレイブラック テンプ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
RUDYPROJECT サングラスアクセサリー カットライン クロマティック フルカスタム キット グレイ/ゴールド/グレイブラック テンプ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内
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¥ 8489
落札価格8499円
248 入札履歴
終了
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