『ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 03時 13分に出品され04月20日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT



【商品説明】

・BT21 ワイヤレスイヤホン

・イヤホンサイズ ：約約25x37x16(mm)

・ケースサイズ ：約60x18x45(mm)

・素材：プラスチック

・製造国：中国



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。