『ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 03時 13分に出品され04月20日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,497円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソロモン商事 BT21 ワイヤレスイヤホン (TATA) BT21-TWS-3E-TT
【商品説明】
・BT21 ワイヤレスイヤホン
・イヤホンサイズ ：約約25x37x16(mm)
・ケースサイズ ：約60x18x45(mm)
・素材：プラスチック
・製造国：中国
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8497円
580 入札履歴
終了
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