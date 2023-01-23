『パソコンデスク ( ブラウン 茶 ) 幅85cm×奥行40cm 学習机 PCデスク スチール アイアン モダン 木目 ウォールナット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 16時 16分に出品され03月21日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,495円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明ウォールナット木目とスチールを組み合せたスタイリッシュな家具シリーズ ・場所を取らず気軽に置ける奥行き40cmの省スペース仕様 ・パソコン作業に最適なスマートなデスク ・アジャスター付