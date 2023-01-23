『Queenmore Small Dog Pullover Sweater Cold Weather Cable Knitwear Classic Turtleneck Thick Warm Clo【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 12時 58分に出品され05月04日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,491円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Queenmore Small Dog Pullover Sweater， Cold Weather Cable Knitwear， Classic Turtleneck Thick Warm Clothes for Chihuahua， Bulldog， Dachshund， Pug (Orange， Small)ブランド：Queenmore商品サイズ：Small高さ：4.7 cm横幅：16.8 cm奥行：23.9 cm 商品番号：1067-QM-SWET12835-Orange-S-FBA色：Orange素材：Acrylic