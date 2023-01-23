『GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 04分に出品され03月26日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック
【商品説明】
・サイズ(cm) 横幅50 高さ30 マチ26 持ち手48 重量1，120g
・バッグ外側の前後左右にポケットがあり
・裏面がPVC
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 44.60 cm
奥行 : 51.60 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8488円
841 入札履歴
終了
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