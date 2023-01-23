『GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 04分に出品され03月26日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,488円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ グレー×ブラック



【商品説明】

・サイズ(cm) 横幅50 高さ30 マチ26 持ち手48 重量1，120g

・バッグ外側の前後左右にポケットがあり

・裏面がPVC



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 44.60 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ GNINE

ジーナイン

杢調ボストンバッグ

グレー×ブラック