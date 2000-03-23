『コールマン(Coleman) キャンパーインフレーターマット ダブルセットII 2000032353【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 19時 06分に出品され03月30日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,485円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 厚さ5cmでさらに快適な寝心地。使い方が広がる2枚組みセット

使用サイズ:約63×195×5(h)cm (1枚あたり)

収納時サイズ:約直径20×70cm

重量:約3.5kg

材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム

付属品:収納ケース