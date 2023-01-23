『サンワサプライ 【代引不可】 プラグ安全カバー TAP-PSC1N100 [F040323]【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 01時 51分に出品され03月23日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 【代引不可】【直送】トラッキングによるコンセント火災を予防できます。普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。↓電源プラグ本体＋差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。↓難燃性電気絶縁シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）を使用しており、安全性に優れています。↓2Pノーマル電源プラグ用です。↓↓カラー：ホワイト↓対応電源プラグ：2Pノーマル電源プラグ↓材質：シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）↓サイズ：W34.6×D10.9×H25.6mm ↓入り数：100個（袋入り）↓↓↓↓↓↓