『サンワサプライ 【代引不可】 プラグ安全カバー TAP-PSC1N100 [F040323]【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 01時 51分に出品され03月23日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,481円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 【代引不可】【直送】トラッキングによるコンセント火災を予防できます。普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。↓電源プラグ本体＋差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。↓難燃性電気絶縁シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）を使用しており、安全性に優れています。↓2Pノーマル電源プラグ用です。↓↓カラー：ホワイト↓対応電源プラグ：2Pノーマル電源プラグ↓材質：シリコンゴム（難燃性グレードUL94V-0）↓サイズ：W34.6×D10.9×H25.6mm ↓入り数：100個（袋入り）↓↓↓↓↓↓
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落札価格8481円
506 入札履歴
終了
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