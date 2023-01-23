『ハングアウト(Hang Out) 焚き火 ログキャリースタンド セット LGS-325OL オリーブ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 17分に出品され03月13日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,480円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハングアウト(Hang Out) 焚き火 ログキャリースタンド セット LGS-325OL オリーブ



【商品説明】

・セット内容：本体（脚、ログキャリー）、収束ベルト

・使用サイズ：430×455×325(h)mm

・原産国：台湾

・折り畳みサイズ：480××380×140mm

・材質：スチール（粉体塗装）、帆布、PVC、天然木

・重量：2.5kg



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 54.20 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。