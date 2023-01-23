『Nゲージ ジオラマ複線ケース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 06時 01分に出品され05月01日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nゲージ ジオラマ複線ケース
【商品説明】
・※サイズ違いの特注品製作につきましては（ジェイ・モデリングまで）お問合せください。
・・サイズ 幅３４０mm 奥行き１００mm 高さ１００mm（Nゲージ用）
・・ジオラマ 新緑の緑芝の風景（段高付きの緑の長い築堤タイプ）
・・２両×２線の展示が可能（段高付き）（パンタ付き車両も展示可能）
・・２段３段と積上げての展示も綺麗です。インテリアとしても最適 (デスクのお近くでも・・）
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 39.50 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8470円
57 入札履歴
終了
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