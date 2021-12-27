ixo models 1/18 (18RMC069B) Toyota Celica Gt - Four St165 #7 Rally San Remo 1990【2025 カレンダーの人気アイテム】

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商品情報 メーカー: ixo models

スケール: 1：18

商品名: Toyota Celica Gt - Four St165 #7 Rally San Remo 1990

ドライバー:M. Ericsson /C. Billstam

品番: 18RMC069B

材質：ダイキャスト





*外箱に擦れ・痛みがある場合がございます。

予めご了承下さいませ。



2021/12/27

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ ixo

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1/18

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