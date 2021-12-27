『ixo models 1/18 (18RMC069B) Toyota Celica Gt - Four St165 #7 Rally San Remo 1990【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 20時 02分に出品され05月05日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー: ixo models
スケール: 1：18
商品名: Toyota Celica Gt - Four St165 #7 Rally San Remo 1990
ドライバー:M. Ericsson /C. Billstam
品番: 18RMC069B
材質：ダイキャスト
*外箱に擦れ・痛みがある場合がございます。
予めご了承下さいませ。
2021/12/27
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落札価格8470円
110 入札履歴
終了
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