『【輸入版】Ｘｉｇｎａｔｕｒｅ： ２０１６ Ｘｉａ ５ｔｈ Ａｓｉａ Ｔｏｕｒ Ｃｏｎｃｅｒｔ（限定版）／ＸＩＡ／ジュンス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 05時 39分に出品され03月16日 05時 39分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ＸＩＡ／ジュンス

販売会社/発売会社：Ｃｊｅｓ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ

発売年月日：2018/03/05

JAN：8809333433361

規格品番：CJES433361

／／付属品〜写真集付 商品カテゴリ ブックオフ2号館 ヤフー店 ＤＶＤ ミュージック Ｋ-ポップ DVD、映像ソフト ミュージック KーPOP

JANコード/ISBNコード 8809333433361

商品コード 0019587946