アルタ エゴ ド パルメ 2017 シャトー パルメ Chateau Palmer Alter Ego de Palmer フランス ボルドー 赤ワイン【2024年最新】

生産者 シャトー パルメ

Chateau Palmer ワイン名 アルタ エゴ ド パルメ

Alter Ego de Palmer ヴィンテージ 2017 容量 750ml 解説 パーカーポイント: 92点

予想される飲み頃:2020 - 2038



Composed of 53% Merlot, 41% Cabernet Sauvignon and 6% Petit Verdot, the 2017 Alter Ego de Palmer is deep garnet-purple in color and springs from the glass with vivacious black raspberries, black cherries and crushed blackcurrants notes plus hints of Sichuan pepper, menthol, pencil lead and cardamom. Medium-bodied, the palate is charged with energy, featuring expressive, bright black fruits and firm, fine-grained tannins, finishing long and lively.

(March 2020 Week 3, The Wine Advocate, 17th Mar 2020)