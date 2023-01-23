『リュック メタルファスナーリボンリュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 21時 23分に出品され03月05日 21時 23分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:71936462

ショップ:Maison de FLEUR，メゾン ド フルール

ブランド:Maison de FLEUR，メゾンドフルール

商品名:メタルファスナーリボンリュック

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:8A31F0J3400

素材:本体 ナイロン 裏生地 ポリエステル

原産国:中国

カラー:ブラック，ピンク

サイズ:FREE

企画ID:1581323，1576739，1576738，1519839

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

メタルファスナーリボンリュック