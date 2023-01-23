『リュック DAKINE CAMPUS L 33L バックパック 【2023年秋冬モデル】/PC収納付きミドルサイズタウンユースバックパック・リュックサ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 16分に出品され03月21日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:76944011

ショップ:SUBURB，サバーブ

ブランド:DAKINE，ダカイン

商品名:DAKINE CAMPUS L 33L バックパック 【2023年秋冬モデル】/PC収納付きミドルサイズタウンユースバックパック・リュックサック

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:BD237-111

素材:/

カラー:ブラック，グレー系その他，オリーブ，ブルー系その他，キャメル，レッド系その他

サイズ:FREE

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

DAKINE

CAMPUS

L

33L

バックパック

【2023年秋冬モデル】/PC収納付きミドルサイズタウンユースバックパック・リュックサ