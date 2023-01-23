『リュック トップローディングバックパック V2 ベーシック35リットル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 51分に出品され03月06日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:73589683

ショップ:New Balance，ニューバランス

ブランド:New Balance，ニューバランス

商品名:トップローディングバックパック V2 ベーシック35リットル

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:LAB35609BK，LAB35609BLG

素材:ポリエステル、合成皮革

カラー:ブラック，ブラック系その他

サイズ:ONE SIZE

企画ID:1584385，1581325

カテゴリ ファッション

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ベーシック35リットル