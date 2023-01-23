『リュック トップローディングバックパック V2 ベーシック35リットル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 13時 51分に出品され03月06日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,470円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:73589683
ショップ:New Balance，ニューバランス
ブランド:New Balance，ニューバランス
商品名:トップローディングバックパック V2 ベーシック35リットル
カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック
ブランド品番:LAB35609BK，LAB35609BLG
素材:ポリエステル、合成皮革
カラー:ブラック，ブラック系その他
サイズ:ONE SIZE
企画ID:1584385，1581325
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落札価格8470円
238 入札履歴
終了
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