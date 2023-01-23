『Pittsburgh Penguins Individual Hybrid Headcover並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 22時 27分に出品され04月11日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Pittsburgh Penguins Individual Hybrid Headcover ブランド名 商品コメント Features durable synthetic leather construction in vibrant team colors

Embroidered with two team trademarks

Soft fabric lining protects club from scratching during storage 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ ゴルフ その他ゴルフ用品

JANコード/ISBNコード 0723141067120

商品コード YS0000047439058334