『Pittsburgh Penguins Individual Hybrid Headcover並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 22時 27分に出品され04月11日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Pittsburgh Penguins Individual Hybrid Headcover
|ブランド名
|商品コメント
| Features durable synthetic leather construction in vibrant team colors
Embroidered with two team trademarks
Soft fabric lining protects club from scratching during storage
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0723141067120
商品コード
YS0000047439058334
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落札価格8456円
963 入札履歴
終了
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