『（正規品）Wunderkind ドレスアップ・カバー フロントブレーキリザーバーカバー ブラック Wunderkind バイク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 10分に出品され03月21日 22時 10分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：Wunderkind(ワンダーカインド)
商品名：フロントブレーキリザーバーカバー ブラック
メーカー品番：wuk_106991-F22
フロントとリアブレーキのリザーバー用カバー。フロントとリアブレーキのブレーキフィッティングのオリジナルカバーを交換します。デザインライン「2Stripes」の他のアクセサリーと完璧にマッチします。
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落札価格8456円
576 入札履歴
終了
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