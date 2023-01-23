『ボディバッグ Fujimond 本革 メンズ ショルダーバッグ 男性用 大容量 鞄 黒 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 37分に出品され03月24日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズショルダーバッグ

【商品名】

Fujimond ボディバッグ 本革 メンズ ショルダーバッグ 男性用 大容量 鞄 黒 ブラック



【ブランド】

Fujimond



【商品説明】

・Fujimond本革ボディバッグ FMB-01ｋ

・【サイズ】 ベルト最大約1m10cm 最小約60cm 厚み約9cm 幅約18cm 高さ約32cm 重さ約435グラム

・カラー：ブラック 黒 自然素材の為、シミ、バラキズ、シワ、トラ 血筋、毛穴、かさぶたの痕がある場合があります。

・ストラップの種類: ショルダー

・照明やレンズの関係で実際とは色相、彩度、明度に誤差がある場合があります。

・留め具の種類: ジッパー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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