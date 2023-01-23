『ボディバッグ Fujimond 本革 メンズ ショルダーバッグ 男性用 大容量 鞄 黒 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 37分に出品され03月24日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズショルダーバッグ
【商品名】
Fujimond ボディバッグ 本革 メンズ ショルダーバッグ 男性用 大容量 鞄 黒 ブラック
【ブランド】
Fujimond
【商品説明】
・Fujimond本革ボディバッグ FMB-01ｋ
・【サイズ】 ベルト最大約1m10cm 最小約60cm 厚み約9cm 幅約18cm 高さ約32cm 重さ約435グラム
・カラー：ブラック 黒 自然素材の為、シミ、バラキズ、シワ、トラ 血筋、毛穴、かさぶたの痕がある場合があります。
・ストラップの種類: ショルダー
・照明やレンズの関係で実際とは色相、彩度、明度に誤差がある場合があります。
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
241 入札履歴
終了
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