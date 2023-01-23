『プリンス パーカー スウェットジャケット レディース ココア (063) 日本 M (日本サイズM相当)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 50分に出品され03月14日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリンス パーカー スウェットジャケット レディース ココア (063) 日本 M (日本サイズM相当)
【商品説明】
・Material Composition: Cardboard Knit: 70% Cotton， 30% Polyester
・Size L: Shoulder Width: 15.7 inches (40 cm)， Sleeve Length: 23.0 inches (58.5 cm)， Width: 20.3 inches (51.5 cm)， Length: 24.6 inches
・Size M: Shoulder Width: 14.6 inches (37 cm)， Sleeve Length: 22.6 inches (57.5 cm)， Width: 18.9 inches (48 cm)， Length:
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8455円
90 入札履歴
終了
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