『ペットキャリー リュック 猫 リュックカート ペットカート 猫 キャリーバッグ キャリー ペットキャリー 小型犬 猫 避難用リュック 防災用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 48分に出品され03月06日 07時 48分に終了予定です。即決価格は8,455円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細:
カラー:/A01/A02/A03
サイズ:/フリーサイズ
【商品説明】
ペットの通院、災害避難、電車移動、美容院通い、旅行など、色々な用途を想定して開発された猫?小型犬用のペットキャリングカート＆リュックサックです。
リュックサックとしてご使用する際に、両手がフリーになり非常に便利。
方向転換できるユニバーサルホイールを採用し、360度自由自在な回転も可能です。
ホイールが4個あり、ペットを不安させないように作られ、いつも安心?安全でお出かけましょう。
【素材】ポリエステル、その他
【サイズ】41cm×30cm×48cm
【ご注意】
※サイズ表記は目安です。誤差はご了承ください。
※生産の関係により写真と色、柄が若干異なる場合があります。
【キーワード】犬 抱っこひも ペットスリング ペット用 ショルダー ネコ バッグ 小型犬 スタンダードタイプ 猫 一緒にお出かけできる 便利 小型犬
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落札価格8455円
745 入札履歴
終了
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