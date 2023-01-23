『内外ゴム(NAIGAI) ナイガイ 軟式 野球 ボール 公認球 M号 (一般・中学生用) 1ダース MNEWD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 07分に出品され03月08日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

内外ゴム(NAIGAI) ナイガイ 軟式 野球 ボール 公認球 M号 (一般・中学生用) 1ダース MNEWD



【商品説明】

・(公財)全日本軟式野球連盟公認球 2018年~

・1ダース12個入り

・カラー:白

・対象:一般用・中学生用

・直径(1個):72±0.5mm

・素材:天然ゴム

・重量(1個):138±1.8g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 30.70 cm

重量 : 1.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。