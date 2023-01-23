『内外ゴム(NAIGAI) ナイガイ 軟式 野球 ボール 公認球 M号 (一般・中学生用) 1ダース MNEWD【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 01時 07分に出品され03月08日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,454円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
内外ゴム(NAIGAI) ナイガイ 軟式 野球 ボール 公認球 M号 (一般・中学生用) 1ダース MNEWD
【商品説明】
・(公財)全日本軟式野球連盟公認球 2018年~
・1ダース12個入り
・カラー:白
・対象:一般用・中学生用
・直径(1個):72±0.5mm
・素材:天然ゴム
・重量(1個):138±1.8g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 1.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SSK エスエスケイ バットケース（１０本入り） ネイビー×ゴールド バック 野球
¥ 8414
asics/アシックス 3123A588-411 ＧＡＭＥ ＢＡＧ Ｌ 野球 エキップメント（ユニ） ネイビーＸブラック
¥ 8400
刺繍加工サービス 展示会数量限定商品 ディマリニ DeMARINI バックパック 刺繍 約40L バッグ リュックサック かばん 野球バック お揃い 遠征 WB57176 ybc
¥ 8400
刺繍加工サービス 展示会数量限定商品 ディマリニ DeMARINI バックパック 刺繍 約40L バッグ リュックサック かばん 野球バック お揃い 遠征 WB57176 ybc
¥ 8400
【ミズノ】 M.Pバックパックカラー限定23SS (1FJD3406)
¥ 8399
エックスティーエス（XTS）（メンズ）キャリーケース大 727G9ZK4009
¥ 8399
【ミズノ】 M.Pバックパックカラー限定23SS (1FJD3406)
¥ 8399
【ミズノ】アベスポーツオリジナルカラー ミズノプロ バックパック 別注カラー/カラーオーダー/MIZUNO（1FJD1S1001）09×09 ブラック×ブラック
¥ 8399
エックスティーエス（XTS）（メンズ）キャリーケース大 727G9ZK4009
¥ 8399
フランクリン TRAVELER ELITE CHROME 野球バッグ 23482C1-BK(ブラック)
¥ 8399
ミズノ（MIZUNO）（メンズ、キッズ）野球 ミズノプロ リュック バッグ バックパックPTY 25L 1FJD240109 25L
¥ 8398
Rawlings EBP12F01 ブラック/ブラック/ブラック
¥ 8389
【送料無料】ミズノ ヘルメットケース9個入れ ブラック Mizuno 1FJC3590 09
¥ 8365
ミズノ（MIZUNO）（メンズ、キッズ）リュック ミズノプロ オールインワン バックパック 42L 1FJD000014
¥ 8357
ミズノ（MIZUNO）（メンズ）野球 リュック ミズノプロ オールインワン バックパック 42L 1FJD000009 大容量
¥ 8357
エスエスケイ バットケース（5-6本入り）
¥ 8350
エスエスケイ(SSK) バットケース（5-6本入り） BH5001 1063 ホワイト/Dブルー
¥ 8331
ゼット プロステイタス バックパック BAP420、Dパック
¥ 8330
落札価格8454円
215 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！