『HD-NRPCF2.0-GB USB3.0 ポータブルHDD 2TB BUFFALO バッファロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 13時 49分に出品され04月16日 13時 49分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「バッファロー」より引用"



【商品名】

HD-NRPCF2.0-GB USB3.0 ポータブルHDD 2TB BUFFALO バッファロー



【商品説明】

・4981254045169

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。