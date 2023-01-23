『HD-NRPCF2.0-GB USB3.0 ポータブルHDD 2TB BUFFALO バッファロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 13時 49分に出品され04月16日 13時 49分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「バッファロー」より引用"
【商品名】
HD-NRPCF2.0-GB USB3.0 ポータブルHDD 2TB BUFFALO バッファロー
【商品説明】
・4981254045169
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8450円
467 入札履歴
終了
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