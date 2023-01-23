『BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 04時 00分に出品され04月14日 04時 00分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー 突っ張り キャットツリー スリムタワー 猫タワー 爪研ぎ 多頭飼い アスレチック おしゃれ 可愛い 運動不足解消 ス
【商品説明】
・小さな猫ちゃんの遊びに一層安心感を与える突っ張り型
・左右二つのニャンモックを設置、手で簡単に方向を変えられます。
・狭いところが大好きな猫ちゃんに隠れ家をご用意！
・調節部分には、金属製のネジ部品がむき出しにならないよう、柔らかい布カバーを付けます。
・高いところが大好きなネコちゃんに大歓迎！
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 20.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（140cm）
¥ 8434
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（140cm）
¥ 8434
キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク
¥ 8433
キャットタワー BTM キャットツリー スリムタワー ハンモック 猫タワー 爪研ぎ キャットハウス 多頭飼い 階段 梯子 アスレチック 麻紐
¥ 8432
アージュ Danketuhl(ダンクトゥール) キャットタワー 猫タワー ネコタワー 多頭飼 大型猫 おしゃれ 麻ひも 省スペース ハンモッ
¥ 8431
キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク
¥ 8431
BR EXK-216 キャットタワー 「アージュ 」 おしゃれ 麻ひも 省スペース Cat Tower
¥ 8431
PETEPELA(ペテペラ) キャットタワー 木製 大型猫 猫タワー 多頭飼い 木目調 ハンモック 爪とぎ 大きいベッド 頑丈 安定 おもちゃ付
¥ 8431
AIFY ペットキャリー ペットバッグ リュック2in1 持ち運べるペットの広々空間 猫 小型犬 中型犬用 ドライブ キ
¥ 8430
SHKGLAB キャットタワー 猫タワー ソファベッド付き かわいい ゆらり麻紐 1~3匹 柔らかいマイクロベルボア生地 ?
¥ 8429
SHKGLAB キャットタワー 猫タワー ソファベッド付き かわいい ゆらり麻紐 1~3匹 柔らかいマイクロベルボア生地 ?
¥ 8429
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ダークグレー)
¥ 8429
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ベージュ)
¥ 8429
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ライトグレー)
¥ 8429
ZMAYASTAR 猫用品 キャットタワー 猫タワー ネコタワー 据え置き型 大型 高さ186cm 爪とぎ 運動不足 ストレス解消 スロープ 隠れ家 おしゃれ ZM-FW-03 (グレー)
¥ 8429
キャティーマン Nｅｋｏリビング キャティ?SKYウォーク
¥ 8429
ottostyle.jp 猫爪とぎ 木登りキャットポール ベージュ 突っ張り(つっぱり)式 直径10cm 高さ240?255cm 耐荷重12
¥ 8429
MEWOOFUN ドア掛け式 木製キャットタワー ver.2.0 安定性アップ 省スペース性 4段階キャットウォーク 猫登山フレーム スリム
¥ 8429
落札価格8434円
830 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！