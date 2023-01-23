『中綿コート キッズ 冬 子供服 女の子 男の子 トレンチコート ダウン風コート ロングコート ダウンジャケット ロング丈 キッズ服 ダウンコート フード付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 24分に出品され04月17日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材構成:：コットン
※詳細サイズは下記の画像をご参考くださいませ。測定方法による、多少の誤差はご了承くださいませ。
暖かく守りながら愛らしく着せるダウンジャケット！
シンプルでどんな服装にも合わせやすい！
男の子も女の子もどちらも着用可能です！
軽くて動きやすいながら、しっかり防寒もしてくれてとっても満足！
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落札価格8432円
439 入札履歴
終了
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