『ヨネックス ユニロングスパッツ (STBP2009) 色 : ブラック/ブラック サイズ : XO【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 18分に出品され03月19日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,426円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ Fujita Japan テニス・スカッシュ スポーツ テニス ウエア その他テニスウエア

JANコード/ISBNコード 4550468280446

商品コード 19126341