『スミノエ 洗える ラグ カレン 185×240cm アイボリー 13469401【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 40分に出品され03月14日 20時 40分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイズ:185×240cm
素材:ポリプロピレン100%
生産国:日本
パイル長:7mm/3mm
機能:ウォッシャブル(お洗濯する際は商品・洗濯機の説明書をよくお読み上お洗濯をお願いします。)
機能:防ダニ加工
機能:床暖・ホットカーペット対応
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落札価格8425円
805 入札履歴
終了
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