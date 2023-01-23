『?ドリームウェア 骨盤サポートチェア My Comfy RC-1230 Child 幅34.5×奥行28×高さ27cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 10時 22分に出品され05月08日 10時 22分に終了予定です。即決価格は8,425円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ベビー、キッズおもちゃ
【商品名】
?ドリームウェア 骨盤サポートチェア My Comfy RC-1230 Child 幅34.5×奥行28×高さ27cm
【商品説明】
・【本体サイズ】幅34.5×奥行28×高さ27?【耐荷重】40?【材質】ナイロン樹脂、ポリエステル、ウレタン
・お子様向けに開発された骨盤サポートチェア。骨盤を支えてしっかりホールド。背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減、背筋を伸ばして正しい姿勢へ導きます。使用シーンを選ばず、ソファ・ベッド・デスクチェア・ダイニングチェア・カーペットの上などいつでもどこでもご使用いただけます。勉強の時はもちろん、姿勢が悪くなりがちなゲームやテレビ鑑賞の時にも使えます。猫背になりがちなあぐらも、骨盤サポートチェアを使ってあぐらをかけば背筋が伸びます。
【サイズ】
高さ : 22.60 cm
横幅 : 38.90 cm
奥行 : 39.29 cm
重量 : 1.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8425円
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終了
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