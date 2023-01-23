?ドリームウェア 骨盤サポートチェア My Comfy RC-1230 Child 幅34.5×奥行28×高さ27cm【2025年度カレンダ】

商品情報

その他ベビー、キッズおもちゃ

【商品名】

?ドリームウェア 骨盤サポートチェア My Comfy RC-1230 Child 幅34.5×奥行28×高さ27cm



【商品説明】

・【本体サイズ】幅34.5×奥行28×高さ27?【耐荷重】40?【材質】ナイロン樹脂、ポリエステル、ウレタン

・お子様向けに開発された骨盤サポートチェア。骨盤を支えてしっかりホールド。背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減、背筋を伸ばして正しい姿勢へ導きます。使用シーンを選ばず、ソファ・ベッド・デスクチェア・ダイニングチェア・カーペットの上などいつでもどこでもご使用いただけます。勉強の時はもちろん、姿勢が悪くなりがちなゲームやテレビ鑑賞の時にも使えます。猫背になりがちなあぐらも、骨盤サポートチェアを使ってあぐらをかけば背筋が伸びます。



【サイズ】

高さ : 22.60 cm

横幅 : 38.90 cm

奥行 : 39.29 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。