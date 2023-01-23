『SIGMA レンズフード LH1164-01 930615【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 13時 02分に出品され03月26日 13時 02分に終了予定です。即決価格は8,419円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIGMA レンズフード LH1164-01 930615



【商品説明】

・B00OCACLQ0

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

CMR-X00OCACLQ0

【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 13.90 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。