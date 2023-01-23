『ヴィクタス(Victas) バックパック V-BP232 3WAY仕様 カラー : 1000 582101【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 00時 44分に出品され03月29日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,415円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様 : 3WAY

素材 : ポリエステル100％ (CORDURA 610DP)