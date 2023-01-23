『ニューバランス ゴルフウェア ロングパンツ メンズ スウェットスリム 012-2236013 new balance【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 04時 02分に出品され03月13日 04時 02分に終了予定です。即決価格は8,414円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：010 ( ブラック )、020 ( グレー )

サイズ：



3(ウエスト72-76)

4(ウエスト76-80)

5(ウエスト80-84)

6(ウエスト84-88)

7(ウエスト88-92)

素材：

本体/ポリエステル100%

リブ部分/ポリエステル96%、ポリウレタン4%

機能：

SLIM/ヒップから裾に向かって身体に沿う絶妙なタイトフィット。優れた動きやすさとモダンシルエットを両立するエンジニアードカッティング。

原産国：中国

着用サイズ：5 ( 身長/180cm )





検索ワード：ズボン ボトムス