ジョンマスターオーガニック イブニングＰシャンプーＮ 473ml +L＆Aインテンシブコンディショ...【2025年度カレンダ】

商品情報

ブランド:ジョンマスターオーガニック John Masters Organics

商品名:イブニングPシャンプーN 473ml +L&Aインテンシブコンディショナー N 473ml +R&Aヘアミルク N John Masters Organics Shampoo For Dry Hair With Evening Primrose & Conditioner For Dry Hair With Lavender & Avocado & Hair Milk With Rose & Apricot Set

カテゴリ:シャンプー



セット内容

ジョンマスターオーガニック イブニングPシャンプーN 473ml スリムビッグボトルx1

ジョンマスターオーガニック ラベンダー&アボカド/L&Aインテンシブコンディショナー N 473ml(スリムビッグボトル) x1

ジョンマスターオーガニック R&Aヘアミルク N(ローズ&アプリコット) 118ml x1

ジョンマスターオーガニック イブニングPシャンプーN 473ml スリムビッグボトル(シャンプー)...豊かな泡で、ドライヘアでもき肌かげりを感じさせないスムーズな洗い上がりへ

ジョンマスターオーガニック ラベンダー&アボカド/L&Aインテンシブコンディショナー N 473ml(スリムビッグボトル) (コンディショナー)...リニューアル!潤い...