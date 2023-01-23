『日本製 ゴルフクラブスタンド 13本用 色：ブラウン組立済【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 00時 16分に出品され03月03日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,407円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 ゴルフクラブスタンド 13本用 色：ブラウン組立済



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 20.50 cm

横幅 : 52.80 cm

奥行 : 82.10 cm

重量 : 3.99 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。