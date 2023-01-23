『Marshall Emberton Black Bluetooth マーシャル ワイヤレススピーカー 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 10時 42分に出品され04月25日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
持ち運びにも最適なデザインになっています。コンパクトながらリッチでクリアな力強いサウンドを奏で、どの場所にいても心地よく聞いていられるような360度サウンドを体験いただけます。シリコンの外観とメタルグリル、またIPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアの使用にも適しています。
形式：パッシブラジエーター型
通信方式：Bluetooth5.0
対応コーデック：SBC
パワーアンプ：10W クラスDアンプx2
再生周波数帯域：60Hz-20，000kHz
連続再生時間：約20時間
フル充電時間：約3時間(20分の充電で約5時間の連続再生)
ワイヤレスレンジ：約10m
防水機能：IPX7
感度：87db SPL
サイズ：H6.8xD16xD7.6cm
付属品：USB Type-C 充電ケーブル（約1.2m）
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落札価格8400円
917 入札履歴
終了
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