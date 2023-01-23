プロテオグリカン サプリ【機能性表示食品】プロテオグリカンACE 3個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

人気商品のため、1個よりお得な3個セットをご用意しました！



虎ノ門堂の売上&定期コース継続率No.1のロングセラー商品「プロテオグリカン」が機能性表示食品になって新登場！正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、 歩くなど、日常のひざ関節の動きの違和感を改善する機能が消費者庁に報告されたサプリメントです。各成分の1日あたりの配合量に徹底的にこだわりました。



プロテオグリカンACEはこんな方におすすめ

・立ち上がりが不安な方

・階段の上り下りが不安な方

・スポーツを楽しみたい方

・いつまでもアクティブに過ごしたい方