『プロテオグリカン サプリ【機能性表示食品】プロテオグリカンACE 3個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 27分に出品され03月10日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人気商品のため、1個よりお得な3個セットをご用意しました！
虎ノ門堂の売上&定期コース継続率No.1のロングセラー商品「プロテオグリカン」が機能性表示食品になって新登場！正座などの曲げ伸ばし、階段の昇り降り、しゃがむ、立つ、 歩くなど、日常のひざ関節の動きの違和感を改善する機能が消費者庁に報告されたサプリメントです。各成分の1日あたりの配合量に徹底的にこだわりました。
プロテオグリカンACEはこんな方におすすめ
・立ち上がりが不安な方
・階段の上り下りが不安な方
・スポーツを楽しみたい方
・いつまでもアクティブに過ごしたい方
コラーゲンマトリックススマイル 900粒 - 三井物産 送料無料
¥ 8316
2個ゼライス HACP コラーゲン・トリペプチドプレミアム20 200g ボトル×2個セット(4954142207871-2)
¥ 8310
SPOCOLLA スポコラ SPEED3X （３１包）スポーツコラーゲン 3個 REO温泉タオルセット
¥ 8306
パーフェクトアスタコラーゲン パウダー プレミアリッチ 228g 5個セット
¥ 8303
パーフェクトアスタコラーゲン パウダー プレミアリッチ 228g 5個セット 送料無料
¥ 8303
ドリンク フォーディズ 核酸ドリンク ナチュラル DN コラーゲン
¥ 8299
【アサヒ】 パーフェクトアスタコラーゲン パウダー プレミアリッチ50日分 (378g x3個)(大容量)
¥ 8281
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¥ 8281
【×6個】明治 アミノコラーゲン プラス カルシウム 98g
¥ 8280
マリンコラーゲン １００ｇ ５袋買うと1袋サービス
¥ 8278
国内正規品 ポーラ 王妃の宴 ディープルコラーゲンゼリー 10g×90包 POLA
¥ 8246
すこやか家 サプリメント コラーゲンマトリックス スマイル COLLAGEN MATRIX Smile 315g(350mg×900粒) 約2カ月分 （送料無料）
¥ 8246
2個セット 資生堂 ザ・コラーゲン EXR タブレット 126粒
¥ 8235
HACCI（ハッチ） ハニースノー 9本セット（ギフトBOX入り） 30ml×20本 美容ドリンク 正規品
¥ 8655
HACCI（ハッチ） ハニーコラーゲン（ギフトＢＯＸ入） 30ml×20本 美容ドリンク 正規品
¥ 8655
日本製Whitening Collagen (ホワイトニングコラーゲン)240粒 2本セット プラセンタ・ヒアルロン酸・ローヤルゼリー配合
¥ 8603
日本製Whitening Collagen (ホワイトニングコラーゲン)240粒 2本セット プラセンタ・ヒアルロン酸・ローヤルゼリー配合
¥ 8603
銀座まるかん めちゃ若 ９３粒
¥ 8586
落札価格8400円
161 入札履歴
終了
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