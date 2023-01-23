『ふるさと納税 〈2024年1月配送〉【シャトレーゼ】PREMIUMバラエティセット 山梨県甲府市【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 42分に出品され03月08日 11時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

〜大人気＆大好評のプレミアムアイスセットに新シリーズが仲間入り〜

【内容】

・Chateraise PREMIUM マダガスカルバニラ(1袋4個入)：1個

・Chateraise PREMIUM ストロベリー(1袋4個入)：1個

・Chateraise PREMIUM 京都宇治抹茶(1袋4個入)：1個

・Chateraise PREMIUM 発酵バターラムレーズン(1袋4個入)：1個

・北海道バターソフト(1袋4本入)：1個

・ベルギーショコラソフト(1袋4本入)：1個



【原材料】

≪Chateraise PREMIUM マダガスカルバニラ≫

クリーム（生乳（北海道産））、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄（卵を含む）／香料

≪Chateraise PREMIUM ストロベリー≫

クリーム（生乳（北海道産））、脱脂濃縮乳、砂糖、苺果汁・果肉、卵黄（卵を含む）、レモン果汁／香料

≪Chateraise PREMIUM 京都宇治抹茶≫

脱脂濃縮乳（生乳（北海道産））、クリーム、砂糖、水あめ、卵黄（卵を含む）、抹茶

≪Chateraise PREMIUM 発酵バターラムレーズン≫

脱脂濃縮乳（生乳（北海道産））、ラム酒漬けレーズン、砂糖、クリーム、バター、粉あめ、卵黄（卵を含む..

【↓↓↓ 全文は「お礼品説明」をご覧ください ↓↓↓】