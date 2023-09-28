『盆栽 松 黒松 千寿丸 樹高 約15cm くろまつ Pinus thunbergii クロマツ マツ科 常緑針葉樹 観賞用 小品 現品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 15時 59分に出品され04月09日 15時 59分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
樹種
黒松 クロマツ
(マツ科：常緑針葉樹)
サイズ
樹高 約15センチ
横幅 約23センチ
奥行 約16センチ
幹太 約2.5センチ
撮影日
撮影日 2023/9/28
植物ですので撮影時期や季節によって剪定などの手入れにより写真から変化がございます。撮影日をご確認のうえ、ご注文ください。
現在の写真がご入用の際はお問い合わせよりご連絡ください。
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落札価格8400円
871 入札履歴
終了
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