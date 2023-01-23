『ふるさと納税 花巻市 はなまき温泉郷宿泊利用券(3，000円分)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 15時 33分に出品され03月24日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・配送種別：通常
・提供元：一般社団法人花巻観光協会
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申し込み後1〜2週間程度で順次発送予定
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から２週間程度
ふるさと納税 龍ケ崎市 天然温泉『湯舞音(ゆぶね)』の1日入浴招待券4枚
¥ 8400
ふるさと納税 八雲町 北海道八雲町 宿泊割引券3千円分
¥ 8400
ふるさと納税 デリ＆ビュッフェくるるんお食事券（2名様分） AF01 福岡県大木町
¥ 8400
ふるさと納税 南魚沼市 心と保養の宿 龍氣 日帰り入浴券×薬石風呂利用券 2セット
¥ 8400
ふるさと納税 362 利用券 2枚 セット 岩盤温浴リゾートココプララ 入浴＋岩盤浴コース レンタルタオルセット付 土日祝日 特定日 平日 利用可 茨城県茨城町
¥ 8400
ふるさと納税 A-079 河北町アンテナショップ（かほくらし）で使える商品券 山形県河北町
¥ 8400
ふるさと納税 煤取り 作業 クーポン券 3，000円分 MAZDA車（ディーゼル）限定[ 煤取り マツダ ディーゼル 整備 ] 兵庫県稲美町
¥ 8400
ふるさと納税 温泉 チケット 2冊セット 【嬉野温泉観光協会】[NBZ001] 九州 佐賀 嬉野 温泉 旅行 旅館 佐賀県嬉野市
¥ 8400
ふるさと納税 ”新しい時代の新しいゴルフ集中上達空間” ARAVAGOLF 24hインドアゴルフ練習場〜50分体験チケット〜（1回） 岐阜県瑞穂市
¥ 8400
ふるさと納税 横須賀温泉 湯楽の里 ゆったり入館＋岩盤浴券 神奈川県横須賀市
¥ 8400
ふるさと納税 はなまき温泉郷 宿泊利用券 1，000円券×3枚 【534】 岩手県花巻市
¥ 8400
ふるさと納税 千葉県 富里市 非日常を体験！ 温浴テーマパーク 東京湯楽城 入浴券（ 2枚 ） 湯楽城 利用券 チケット チケット返礼品 チケット千葉 千葉 富里市…
¥ 8400
ふるさと納税 石川県 小松市 【自分だけの九谷焼づくり】九谷焼陶芸体験 ろくろ体験コースチケット 012046
¥ 8400
ふるさと納税 養老ランド 入場券 大人子供共通3枚 乗り物券（2，200円分）セット 養老町 遊園地 岐阜県養老町
¥ 8400
ふるさと納税 東京都 台東区 Seafoods restaurant メヒコ浅草店 【3，000円分】お食事ご優待券
¥ 8400
ふるさと納税 福島県 いわき市 レストランメヒコいわき店舗お食事ご優待券3，000円分
¥ 8400
ふるさと納税 埼玉県 行田市 No.260 行田市での空き家片付け、遺品整理、不用品回収で使えるチケット ／ 家財整理 安心 安全 埼玉県
¥ 8400
ふるさと納税 宮城県 東松島市 東松島みどころ周遊チケット
¥ 8400
落札価格8400円
167 入札履歴
終了
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