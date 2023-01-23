『ふるさと納税 美酢 ビューティータイム アップル＆カモミール （1パック200mL×24本セット ）ミチョ みちょ ストレートタイプ 茨城県常陸太田市【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 18分に出品され03月09日 19時 18分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
1パック200mL×24本（アップル＆カモミール）
【原材料名】
果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、りんご酢、りんご濃縮果汁、カモミールエキス/ビタミンC、香料、クエン酸
【賞味期限】
3か月以上のものをお送りいたします。
【保存方法】
高温、直射日光、冷凍を避けて保存してください。
配送について
ご入金確認後、1か月以内に発送いたします。
タイプ：【常温】
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落札価格8400円
662 入札履歴
終了
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